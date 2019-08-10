شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : أول معسكر يتمرد على المجلس الانتقالي ويعلن رسمياً ولائه للشرعية ...تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت احد المعسكرات التابعة لمليشيات الانتقالي في عدن ،مساء الخميس، الولاء للشرعية والتزام الحياد. ونقل مأرب برس عن مصادر عسكرية ان معسكر 20 التابع للحزام الأمني ويقع في كريتر بقياد إمام النوبي اعلن ولائه للشرعية. شاهد أيضاً: Advertisements وكشفت المصادر ان قائد المعسكر امام النوبي ذهب الى قائد اللواء الاول حرس رئاسي سند الرهوة واتفقا على ان يلتزم المعسكر الحياد، بشرط عدم ايواء اي من المسلحين المتمردين التابعين لمليشيات الانتقالي. واحكمت قوات الحكومة الشرعية اليوم الجمعة سيطرتها على معظم أحياء مدينة كريتر.

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