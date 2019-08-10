عاجل : خبر كارثي يهز مدينة عدن قبل قليل

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements rlm;تواردت انباء عن تدمر انبوب التغذية الرئيسي لخزان الماء المركزي في رأس جبل حديد بعد سقوط عدد من قذائف الهاون والمدفعية.

يتزامن ذلك مع أعلان مدير مؤسسة مياه عدن فتحي السقاف أن فنيي المؤسسة لم يستطيعوا دخول البرزخ واستمرار انقطاع المياة عن المديريات الاربع ( صيرة، المعلا، التواهي، خور مكسر).

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