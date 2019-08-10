شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن امير سعودي يطلق اول تصريح حول مايحدث في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود إن ما يحدث في عدن أمر مؤسف وأن العدو الأول للطرفين هي المليشيا الحوثية الإرهابيةـ التي تفرح بضرب الوحدة وشق الصفوف بين الطرفين.

ووجه نصيحه إلى الطرفين قائلا:



وأنا أقول للعقلاء من الطرفين اتقوا الله في اليمن وفي شعب اليمن

أين أهل الحكمة والمنطق بعدن بحل هذه الخلافات ووأد الفتنه من أجل مصلحة اليمن

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