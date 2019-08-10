قناة روسيا اليوم قوات المجلس الانتقالي تسيطر على اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية في عدن صباح اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل قناة روسيا اليوم قبل قليل بان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن سيطرت بالكامل اليوم السبت على اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية التابع للجيش اليمني.
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وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع للجيش اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وقال بن بريك في تغريدة على "تويتر": "سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر".
وأضاف: "لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين".
وذكر أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفاً أنه "سيتم معاملتهم معاملة كريمة"، مشيرا إلى "أن التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه".
تم إسقاط اللواء الثالث حماية إرهابية والباقي يتبع بإذن الله
— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 10, 2019
سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر، علما أنا لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين. وقد وقع في الأسر عددا منهم وسيتم معاملتهم معاملة كريمة. والتوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه .
— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 9, 2019
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