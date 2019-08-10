شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة تكشف عن ايقاف بث خطاب اعلن عنه للرئيس هادي " .. لهذا السبب الطاريء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر موثوقة لـ " اليمني اليوم " أنه تم وقف بث خطاب متلفز تم الاعلان عنه من قبل الرئاسة اليمنية للرئيس عبدربه منصور هادي بطلب سعودي لاتاحة المجال لجهود وساطة سعودية طارئة لايقاف المواجهات المتصاعدة بعدن

وكان الخطاب الرئاسي سيتناول التطورات في عدن وهجوم حاد على المجلس الانتقالي الجنوبي للانفصاليين والطرف الخارجي الداعم لميلشيا الحزام الأمني