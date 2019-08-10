شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحماية الرئاسية تنسحب من اللواء الرابع ومنزل ”الميسري” يتعرض لقصف عنيف..آخر المستجدات الميدانية في عدن في اليوم الرابع من المواجهات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انسحبت قوات اللواء الرابع حماية رئاسية من مقرها بعد معارك عنيفة مع مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات. وقال مصدر حكومي، إن الانسحاب جاء نتيجة القصف الشديد لمليشيا الحزام الأمني المدعوم من الإمارات.



وأضاف المصدر أن قوات اللواء انسحبت إلى معسكر النقل، فيما وصلت مليشيا الانتقالي الجنوبي إلى القرب من معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية. من جهتها قالت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات سيطرتها على اللواء الرابع حماية رئاسية.



واليوم السبت أفاد أيضاً مسؤول حكومي، بأن منزل وزير الداخلية أحمد الميسري في عدن تحت القصف الشديد من قبل مليشيا الحزام الأمني المدعوم الإمارات.



وكانت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن قالت إن المواجهات العنيفة اشتدت بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني .



وأكدت المصادر أن المواجهات تركزت في معسكر بدر قرب مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر.



وأضافت أن معارك عنيفة أخرى شهدتها مديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة.

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