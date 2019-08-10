شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: إعتقال 3 من اكبر الضباط الاماراتيين ومحمد بن زايد يوجه طلب للرئيس هادي بالافراج عنهم والأخير يرفض (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر رئاسية ان الرئيس هادي رفض تنفيذ طلب ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد لاطلاق سراح 3 من كبار الضباط الاماراتيين تم اعتقالهم في المهرة .

وكانت مصادر امنية في محافظة المهرة قد كشفت عن اعتقال 3 ضباط اماراتيين دون ان توضح ملابسات الاعتقال ولا توقيت الاعتقال

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ياتي ذلك بعد ان أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة وقوفها الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وعبرت السلطة المحلية في بيان لها عن رفضها للعنف واقلاق السكينة العامة واستهداف المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن من قبل مليشيا الحزام الأمني بقيادة المدعو هاني بن بريك ..مشيرة الى ان مثل هذه التصرفات لا تخدم الا المليشيا الحوثية المتمردة والعناصر الإرهابية ومن يؤيدها.

وجددت السلطة المحلية وقوف أبناء المهرة كافة الى جانب الحكومة وفي كل ما تتخذه من إجراءات من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكنية العامة والممتلكات العامة والخاصة..مثمنة دور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية الرئاسية.

كما أشادت السلطة المحلية بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مثمناً مواقفها الإنسانية وما تقدمه من مساعدات لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات.