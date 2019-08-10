شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط اللواء الثالث حماية رئاسية قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قط مقر اللواء الثالث حماية رئاسية يوم السبت بيد قوات موالية للمجلس الانتقالي. وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان اللواء سقط بيد قوات موالية للانتقالي عقب معارك عنيفة استمرت لايام. وانتشرت قوات موالية للانتقالي بانحاء متفرقة من محيط اللواء.

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