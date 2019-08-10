شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : «اتفاق» بين الحكومة الشرعية و(الانتقالي الجنوبي) لوقف المواجهات المسلحة (أبرز البنود) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة أن القوات الإماراتية رعت اتفاق بين طرفي القتال لتهدئة الأوضاع في مديرية كريتر بالعاصمة عدن.

وأكدت المصادر أن قيادة اللواء الأول حماية رئاسية اتفقت مع قيادة معسكر عشرين التابع للانتقالي على ايقاف الاشتباكات في كريتر.

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وقالت المصادر أن التهدئة تلزم كل طرف بالبقاء في موقعه لحين ترتيب الأوضاع في باقي مديريات عدن.

وأشارت إلى أن القوات الإماراتية ستقوم بمراقبة التهدئة بين الطرفين.

"عدن الغد"