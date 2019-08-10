شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الميسري يتجول بشوارع عدن بسلاحه الشخصي.. صورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ظهر وزير الداخلية احمد الميسري ظهر اليوم بحي ريمي مرتديا بزته العسكرية. وتجول الميسري بعدد من شوارع حي ريمي. شاهد أيضاً: Advertisements وقال الميسري في تصريحات للصحفيين ان قوات الحكومة تواصل مطاردتها لعناصر الميليشيات حد قوله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميسري يتجول بشوارع عدن بسلاحه الشخصي.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.