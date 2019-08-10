شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المخرج المصري بطل الافلام الاباحية خالد يوسف متزوج من هذة الفتاة السعودية .. شاهد كيف علقت على فضائحة ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - المخرج المصري بطل الافلام الاباحية خالد يوسف متزوج من هذة الفتاة السعودية .. شاهد كيف علقت على فضائحة ..«صور»
خرجت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي عن صمتها، وعلقت للمرة الأولى على انتشار صور حميمية لزوجها المخرج خالد يوسف، مع الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب.
اقرأ: خالد يوسف بصورة جنسية ويرد وياسمين: كنت زوجته وهذه صوري! – صورة
قالت شاليمار: (لماذا يتصوّر بعض البشر من الدهماء أنهم حين يكتبون تعليقاً سخيفاً فنحن سنصمت ولن نرد ونقهر. إطلاقاً، لا يعرفون أن برج الدلو أمثالي لا يتركون ثأرهم في الحياة ولو بكلمة حقيرة تليق بتطاولهم غير المفهوم أو المقبول. لماذا يلجأ البعض أن يحيلك في لحظة إلى إنسان يستمتع بإذلاله كما يستحق وأكثر).
زوجة خالد يوسف انزعجت من التعليقات التي جاءت على صور زوجها مع ياسمين، أكثر من انزعاجها من الصور نفسها، خصوصاً وأنها تعلم كل صغيرة وكبيرة تخص زوجها، وتثق فيه ثقة كبيرة جعلتها لا تصدق كل ما يقال ويكتب عنه.
Advertisements
كان خالد يوسف قد وجه رسالة حب واعتزاز لزوجته شاليمار، في وسط الحملة العنيفة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وحاول أن يرضي زوجته بكلمات رومانسية كتبها على الملأ.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج المصري بطل الافلام الاباحية خالد يوسف متزوج من هذة الفتاة السعودية .. شاهد كيف علقت على فضائحة ..«صور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.