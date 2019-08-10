شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الممثلة المصرية منى فاروق ، صاحبة فضيحة الفلم الاباحي مع المخرج خالد يوسف .. شاهدو بجوار من ظهرت اليوم ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الممثلة المصرية منى فاروق ، صاحبة فضيحة الفلم الاباحي مع المخرج خالد يوسف .. شاهدو بجوار من ظهرت اليوم ..«صور»

شارك الممثل المصري محمود فارس، متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع الممثلة الشابة منى فاروق، التي أثير حولها ضجة واسعة بعد تسرب مقاطع إباحية لها مع المخرج خالد يوسف. وأرفق فارس الصورة، بتعليق قال فيه: "حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد .. جبر خاطر مع منى فاروق"، في أحد ظهور للأخيرة منذ إخلاء سبيلها على ذمة القضية المتهمة فيها. Advertisements

وكانت فاروق تم إخلاء سبيلها من قسم شرطة أول مدينة نصر، منتصف شهر يونيو الماضي، وسط حراسة أمنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية". وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع المخرج خالد يوسف، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي. وتعود الواقعة إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام؛ بعد ظهورهما في فيديو إباحي.

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