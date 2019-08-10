مأرب تؤكد وقوفها خلف القيادة السياسية وتستهجن الدعوات التحريضية لـ"بن بريك"

أكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وقوفها وكافة أبناء وسكان المحافظة ومكوناتها السياسية والشعبية خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية، المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

ووفق وكالة سبأ، فقد أكدت سلطات مأرب كذلك، وتأييدها لكافة الخطوات التي قامت بها الحكومة والأجهزة الأمنية، وقوات الحماية الرئاسية لتأمين العاصمة المؤقتة عدن؛ للحفاظ على مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.

واستهجنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في بيان لها ، الدعوات التحريضية التي أطلقها المدعو هاني بن بريك، وكافة الممارسات الخارجة عن القانون ومحاولات العبث بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، والاعتداء على المؤسسات الحكومية والأعيان المدنية.

كما جددت التأكيد عن رفضها المطلق للتشكيلات المسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية.