عدن: الداخلية تطالب المدنيين البقاء في منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات

طالبت وزارة الداخلية اليمنية، الجمعة، المدنيين بالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية وميليشيا الانتقالي الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مصدر مسؤول بالداخلية، على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم، وذلك حرصاً من الوزارة للحفاظ على سلامة أرواح المدنيين خلال القيام بواجبها بتوفير الأمن والاستقرار بعموم مناطق ومديريات عدن. وفقا لموقع الوزارة.

وجدد دعوة وزارة الداخلية لكافة الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون إلى تحكيم العقل والانسحاب من الشوارع وإيقاف العبث بأرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة.

كما أكد المصدر، أن الدولة لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المدنيين والممتلكات في عدن.

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وفي وقت سابق اليوم، قصفت ميليشيا الانتقالي الإماراتي أحياء سكنية في دار سعد، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرون.

وتدور في الأثناء مواجهات وصفت بالعنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الانتقالي الإماراتي في مديريتي المنصورة ودار سعد.

وكانت قوات الحماية الرئاسية، سيطرت على معظم أحياء مدينة كريتر، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الانتقالي الإماراتي. كما تمكنت قوات الدفاع الساحلي من السيطرة على خط ساحل أبين.

