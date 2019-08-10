شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر مطلعة تكشف عن ايقاف بث خطاب للرئيس " هادي " لهذا السبب الطارئ ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر موثوقة لـ " اليمني اليوم " أنه تم وقف بث خطاب متلفز تم الاعلان عنه من قبل الرئاسة اليمنية للرئيس عبدربه منصور هادي بطلب سعودي لاتاحة المجال لجهود وساطة سعودية طارئة لايقاف المواجهات المتصاعدة بعدن . Advertisements وكان الخطاب الرئاسي سيتناول التطورات في عدن وهجوم حاد على المجلس الانتقالي الجنوبي للانفصاليين والطرف الخارجي الداعم لميلشيا الحزام الأمني .

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