شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. اعلان مفاجئ لوزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة للجيش الوطني يكشف عن تطورات وشيكة في عدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفع وزير الدفاع اليمني ورئيس هيئة الاركان العامة للجيش الوطني برقية للرئيس عبدربه منصور هادي. واكدت البرقية ان وزارة الدفاع والجيش الوطني يقفان مع الرئيس هادي والشرعية التي يمثلها . Advertisements ووصفت البرقية ما يحدث في عدن بأنه اتقلاب على مؤسسات الدولة محذرة من ان الجيش سيضرب بقوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن ووحدته .

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