شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن وفاة ‘‘سما المصري’’ برصاصة قاتلة .. وهذا آخر ظهور لها في مقطع ‘‘فيديو’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الاستعراضية سما المصري، في حادث اطلاق نار عليها بإحدى شوارع هولند، فيما لم ترد حتى اللحظة أي تأكيدات من جهات رسمية حول الحادث.

وفي وقت سابق، أثارت سما المصري، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب مشاركتها في مسيرة للمثليين بهولندا، وظهورها بشكل غير لائق جسديًا.

Advertisements

ونشرت سما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو لمسيرة لما يعرف بمجتمع ”الميم“ بشوارع هولندا، موضحة أنها شاركت بها على اعتبار أنها حفل زفاف، ولكنها تفاجأت بأنها مسيرة للمثليين.

ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للقبض على سما المصري؛ بتهمة ”نشر الرذيلة“ في المجتمع، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تقوم بنشر فيديوهات ”إباحية“، بحسب وصف متابعينها.

ونشرت الراقصة المصرية، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الأخيرة إلى هولندا، حيث أظهرت خلال هذه الصور ومقاطع الفيديو معظم مفاتنها؛ الأمر الذي اعتبره البعض ”خدشًا للحياء العام وهدمًا لأخلاقيات المجتمع المصري“.