شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو : ظهور مفاجئ لـ ‘‘إلهام شاهين ويسرا وهالة’’ في المشاعر المقدسة يشعل مواقع التواصل .. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لممثلتين مصريتين بصحبة إعلامية شهيرة أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

وظهرت الفنانتان يسرا وإلهام شاهين بصحبتهما الإعلامية هالة سرحان داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

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وأثارت الصورة، جدلاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن الروضة الشريفة كانت خالية تمامًا إلا من الثلاثة، ما أثار انتقادات ضد السلطات السعودية التي أفرغت المكان لأجلهن، والتقاط الصور من داخله، بحسب تلك الآراء.

فيما أكد البعض أن الأمر محض صدفة وأنه لم يتم مجاملاتهن أثناء وجودهن داخل الروضة النبوية الشريفة.