ورد الان : اغتيال قيادي جديد في عدن "اسم وتفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مساء الجمعة 9 اغسطس 2019م نجل الشهيد حريز الحالمي. Advertisements وذكرت مصادر محلية ان مجهولين على متن دراجة نارية اغتالوا الشاب عسكر حريز امام منزله بمديرية المنصورة بعدن ولاذوا بالفرار. يذكر أن والده الراحل "حريز الحالمي" اغتيل غدرا في رمضان صيف 2016م بالقرب من منزله وله ولدان شهيدان وأصبح الشاب عسكر الشهيد الثالث من أبناء البطل الراحل شيخ الشهداء حريز الحالمي الردفاني رحمة الله عليهم جميعا.

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