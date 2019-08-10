شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الملك " سلمان " يتدخل لوقف المواجهات ووفد سعودي رفيع المستوى يصل عدن ويتوجه لمنزل " الميسري " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر موثوقة بعدن عن وصول وفد سعودي رفيع المستوى الى عدن بتكليف من العاهل السعودي للتدخل وانهاء المواجهات المسلحة بين قوات الحماية الرئاسية وميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات . واكدت المصادر لـ "اليمني اليوم " ان الوفد السعودي توجه فور وصوله الى منزل وزير الداخلية " احمد الميسري فيما سيلتقي في وقت لاحق قيادات في المجلس الانتقالي للتوسط وابرام اتفاق على وقف المواجهات .

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