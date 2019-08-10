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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاعلامي محمد العرب يطلق وصفا جديد على الرئيس هادي .. ويعلن عن الرقم الصعب بالمعادلة اليمنية

كتبت الاعلامي البحريني ومراسل قناة الحدث «محمد العرب» تغريدة قال فيها ان الرئيس هادي هو الرقم الصعب بالمعادلة اليمنية .

وفي تغريدة اخرى رصدها موقع صوت المغتربين ، قال العرب موجها كلامه للمتمرد هاني بن بريك : « أبلغوا ذلك المتفلسف ان عبد ربه منصور هادي نفذ صبره واصدر اوامره وانتهى الامر ».

وقال محمد العرب مادحا الرئيس هادي : « اشبهك دوما بالليث الرهيص وهو نوع من الأسود يطيل الجلوس في مكانه دون حراك ، لساعات طويلة تتجاوز العشرين ساعة في اليوم , وعندما يتحرك يكون ثقيل الحركة , وإذا بدأ بالهجوم بصبح كالبرق ،، ولا تفلت الفريسة من بين براثنه مهما كان حجمها .. هذا هو الوصف الدقيق لهادي الذي هو الشرعية »