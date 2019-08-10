شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان : عناصر التمرد حاولت اقتحام هذا المعسكر فجر اليوم .. شاهد تفاصيل ما حدث لهم ! والان مع التفاصيل الكاملة

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