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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل : انقلاب مفاجئ يهز الان اركان هذة الدولة الخليجية والغضب يجتاح الشارع والمؤسسات الحكومية .. شاهد ما الذي حدث

اندلعت ثورة شعبية إماراتية إندلعت على شبكات التواصل الإجتماعي في الإمارات ضد الحكومة وضد ما أسموها وزارة التعاسة لعدم توفر وظائف للإماراتيين بينما يتم الإستعانة بالعمالة الوافدة الهندية كما قال بعض النشطاء على موقع تويتر.

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عاجـــل : انقلاب مفاجئ يهز الان اركان هذة الدولة الخليجية والغضب يجتاح الشارع والمؤسسات الحكومية .. شاهد ما الذي حدث

بدلأت الثورة الشعبية بتغريدة كتبها المهندس الإماراتي بدر الكعبي، ليكشف عن أزمة وظائف في بلاده التي كانت تتباهى بقوة اقتصادها، وبوجود وزارة للسعادة تحولت إلى وزارة التعاسة الإماراتية، و يؤكد أن الأجانب المقيمين في الإمارات يتخرج أبناؤهم في الجامعات ويحصلون على وظائف بشكل سريع، على عكس الإماراتيين الذين يواجهون صعوبة في ذلك.

وقال فيها كما لسع الدبور: “يا مسؤولين الموارد البشرية في الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، المواطن الي (الذي) صار له يدور (يبحث) على وظيفة ولا محصل في ذمتكم”،

و أضاف في تغريدة ثانية : “كيف ضميرك يرتاح وانت توظف الأجنبي و المقيم و المواطن صاير عبئ على نفسه وعائلته ومجتمعه ويمكن بلاده…. المسؤولية كاملة تقع على مدراء هذه المؤسسات و المدراء للموارد البشرية. اذا كنت تخاف الله اطلع وتكلم ليش لا يتم توظيف المواطنين، رغم ان هناك الألاف من الوظائف متوفره”

وعكست صرخة الكعبي الوجه الآخر للإمارات، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها، ووصلت إلى أرزاق أبنائها، في حين يصر قادتها على تشكيل صورة مختلفة للعالم من خلال حالة الترفيه التي يظهرون بها، والتي كان أبرزها تخصيص وزارة حملت اسم “وزارة السعادة”.

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وكشفت تغريدات الكعبي حالة من العنصرية من قبل المواطنين الإماراتيين تجاه الوافدين الأجانب وأبنائهم، الذين يشكلون نسبة كبيرة ويعملون في قطاعات مختلفة في البلد الذي يعتمد على العمالة الأجنبية.

وحمّل المهندس الإماراتي مسؤولية قلة الوظائف في بلاده لمديري المؤسسات، معتبراً تفضيل الأجنبي على المواطن في الوظائف “خيانة للوطن والمواطن”.

ويبين أن العاطلين عن العمل في الإمارات وصلوا إلى الآلاف، والكثير منهم أرهقوا جراء البحث عن الوظائف في المؤسسات الرسمية، متهماً إعلام بلادهم بالصمت.

ويوضح أن الإمارات تمر بخلل بالنسبة إلى توظيف المواطنين؛ حيث يتقلد الوافدون وظائف بعقود درجة خاصة، في حين لا يجد الإماراتي وظيفة يعمل بها.

ولم تكن صرخة الكعبي الوحيدة في الإمارات الناقمة بسبب ندرة الوظائف؛ فخرج مواطن آخر خلال مشاركته في برنامج الإعلامي خالد المرزوقي، عبر “برنامجه الرابعة والناس”، مهاجماً حكومة بلاده، ومتهماً إياها بالفساد فيما يتعلق بالوظائف.

وقال الإماراتي الذي لم يذكر اسمه خلال مداخلته: “جميع الإعلاميين في الإمارات يقفون إلى جانب الدولة ولا يدافعون عن المواطنين وهمومهم”.

وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية كشفت، في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني، في أواخر يوليو الماضي، أن مجموعة “جميرا” الفندقية الحكومية أنهت عقود مئات الموظفين؛ بسبب التباطؤ في صناعة السياحة بإمارة دبي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن سلسلة الفنادق الفخمة، التي تدير 24 منشأة في 8 دول، سرّحت نحو 500 موظف، وذلك في ظل تراجع نمو قطاع السياحة في دبي، الذي يعد أهم الركائز الاقتصادية في الإمارة.

كذلك سجل إشغال الفنادق في دبي أرقاماً متدنية، وفق تقرير لشركة STR المتخصصة في بيانات الفنادق، حيث وصلت نسبة الإشغال، خلال الربع الثاني من 2019، إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، إلى جانب أن متوسط الأسعار اليومية والإيرادات المتاحة للغرفة الفندقية الواحدة تراجع إلى مستويات 2003.