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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عــــاجل .. كارثة مرعبة تجتاح أول دولة خليجية وتقترب من السعودية وقطر .. شـاهـد

كشف تقرير دولي عن الدول المهددة بالجفاف والفقر المائي، أن الكويت من بين أكثر الدول تعرضا لهذه الظاهرة في المستقبل.

ذكر ذلك تقرير نشره موقع “معهد الموارد العالمية “دبليو آر أي”، أمس الثلاثاء ، وأوضح أن “أطلس قنوات المياه” التابع لمعهد الموارد العالمية، يكشف أن حوالي ربع سكان العالم يواجهون نقصا وشيكا في المياه الصالحة للشرب وفقا لـ“سبوتنيك”.

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وبحسب الموقع فإن 17 دولة تعتبر موطنا لأكثر من ربع سكان العالم، مشيرا إلى أنها تعاني من مستويات مرتفعة للغاية مما وصفه بـ”الإجهاد المائي”، مشيرا إلى أن المياه قد تنضب في هذه المناطق قريبا.

وأوضح التقرير أن الكويت جاءت في المرتبة رقم ضمن الدول الأولى، التي تعاني خطرا محدقا متعلقا بشح المياه.

وبحسب التقرير، فإن قائمة الدول، التي تعاني منخطر وشيك في نضوب المياه وهي فلسطين، لبنان، إيران، الأردن، ليبيا، الكويت، السعودية، قطر، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، سان مارينو، البحرين، الهند، باكستان، تركمانستان، وسلطنة عمان.

وأشار التقرير إلى قول أندرو ستير، الرئيس التنفيذي للمعهد: “الشح المائي هو أكبر أزمة لا أحد يتحدث عنها، عواقبه على مرأى من الجميع في شكل انعدام الأمن الغذائي، والصراع والهجرة، وعدم الاستقرار المالي”.