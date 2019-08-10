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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما الذي يحدث بالحرم المكي .. فرق الطوارئ تتدخل بشكل سريع .. وصحيفة سعودية تنشر اول فيديو للحادثة ..شاهد

تداول ناشطون سعوديون الجمعة، مقطع فيديو على مواقع التواصل، لعملية إنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، من قبل فريق التطوع السعودي.

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عاجـــل : ما الذي يحدث بالحرم المكي .. فرق الطوارئ تتدخل بشكل سريع .. وصحيفة سعودية تنشر اول فيديو للحادثة ..شاهد

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ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة ”سبق“ على صفحتها في تويتر، كيف استجاب رجال فريق التطوع لنداء الاستغاثة سريعا، واستطاعوا تقديم الإسعاف اللازم للحاج العراقي الطاعن في السن.

وفريق العمل التطوعي، هم شباب سعوديون من كل مناطق المملكة، جمعهم حب العمل التطوعي لخدمة الحجيج، وهم مدربون كما يجب للتعامل مع مختلف الحالات.