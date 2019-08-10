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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : ما الذي يحدث بالحرم المكي .. فرق الطوارئ تتدخل بشكل سريع .. وصحيفة سعودية تنشر اول فيديو للحادثة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما الذي يحدث بالحرم المكي .. فرق الطوارئ تتدخل بشكل سريع .. وصحيفة سعودية تنشر اول فيديو للحادثة ..شاهد
تداول ناشطون سعوديون الجمعة، مقطع فيديو على مواقع التواصل، لعملية إنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، من قبل فريق التطوع السعودي.
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عاجـــل : ما الذي يحدث بالحرم المكي .. فرق الطوارئ تتدخل بشكل سريع .. وصحيفة سعودية تنشر اول فيديو للحادثة ..شاهد
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ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة ”سبق“ على صفحتها في تويتر، كيف استجاب رجال فريق التطوع لنداء الاستغاثة سريعا، واستطاعوا تقديم الإسعاف اللازم للحاج العراقي الطاعن في السن.
وفريق العمل التطوعي، هم شباب سعوديون من كل مناطق المملكة، جمعهم حب العمل التطوعي لخدمة الحجيج، وهم مدربون كما يجب للتعامل مع مختلف الحالات.
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في مشهد إنساني..
متطوعون يساهمون في إنقاذ أحد ضيوف الرحمن بعدما تعرضه لوعكة صحية. pic.twitter.com/XkSOWIR7iE
Advertisements— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 9, 2019
في مشهد إنساني..
متطوعون يساهمون في إنقاذ أحد ضيوف الرحمن بعدما تعرضه لوعكة صحية.
في مشهد إنساني..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 9, 2019
متطوعون يساهمون في إنقاذ أحد ضيوف الرحمن بعدما تعرضه لوعكة صحية. pic.twitter.com/XkSOWIR7iE
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في مشهد إنساني..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 9, 2019
متطوعون يساهمون في إنقاذ أحد ضيوف الرحمن بعدما تعرضه لوعكة صحية. pic.twitter.com/XkSOWIR7iE
في مشهد إنساني..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 9, 2019
متطوعون يساهمون في إنقاذ أحد ضيوف الرحمن بعدما تعرضه لوعكة صحية. pic.twitter.com/XkSOWIR7iE
وعلى الصعيد ذاته، توجّّه أكثر من 150 ألف حاجٍ إلى مشعر عرفات، بعد اكتمال التصعيد ظهر الجمعة إلى مشعر ”مِنى“؛ لقضاء يوم التروية.
وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية حاتم قاضي، إن أكثر من 150 ألف حاجٍ توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات.
وأشار في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون السعودي، إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، صباح السبت.
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