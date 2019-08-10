وردنا الان : قيادي بالحراك جنوبي يفاجئ "هاني بن بريك" بمعلومات صادمة .. ويكشف حقيقة مايحدث في عدن ولمن الغلبة حتى الان (شاهد فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قيادي بالحراك جنوبي يفاجئ "هاني بن بريك" بمعلومات صادمة .. ويكشف حقيقة مايحدث في عدن ولمن الغلبة حتى الان (شاهد فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لقيادي في الحراك الجنوبي ، يتحدث عن طبيعة المعركة في شوارع عدن ، ويوجه رسالة هامة لابناء الجنوب بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها عدن . ويظهر من خلال الفيديو السيطرة الكبيرة لقوات الحماية الرئاسية على مدينة كريتر والكثير من الشوارع والاحياء بمدينة عدن ، وبالمقابل انحسار وتراجع لمليشيا الإرهابي هاني بن بريك المدعوم إماراتيا . Advertisements ويتحدث القيادي في الحراك الجنوبي من خلال الفيديو عن فضاعة الموقف الذي وضع نفسه بن بريك والمجلس الانتقالي فيه ، داعيا الى توحيد الصف والعودة الى كنف الشرعية بقيادة الرئيس هادي . وأظهر في الفيديو الاماكن التي كان يسيطر عليها اتباع بن بريك ، وخسرتها خلال ساعات لصالح قوات الحماية الرئاسية.

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