شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة سقوط معسكر اللواء الرابع حماية واعتقال العميد مهران القباطي ومحاصرة قصر معاشيق بعدن (أول... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون ووسائل إعلامية تابعة لمليشيات الموتورين، المجلس الانتقالي التابع للإمارات، أخبارا تزعم سقوط معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في دار سعد، بعدن، بيد مليشيات الانتغالي واعتقال قائده العميد مهران القباطي.

وزعمت وسائل إعلام الموتورين، أنه تم السيطرة على لواء مهران، وتقدمت مليشيات الانتقالي لمحاصرة القصر الجمهوري في معاشيق.

وردا على ذلك، تداولت وسائل إعلامية وإعلاميون كبار، تسجيلا صوتيا للعميد مهران القباطي يفضح فيه مزاعم الموتورين، ويؤكد أن الأمور طيبة وتحت السيطرة ولا صحة لتلك المزاعم التي تروج لسقوط اللواء.

وفي الفيديو الذي رصده محرر "بويمن" أكد القائد مهران أن مزاعم الموتورين تأتي ضمن الحرب الإعلامية ، وأنها عارية عن الصحة .

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ووقع الموتورون في إحراج شديد، بعد ترويجهم مزاعم سقوط معسكر اللواء الرابع، دون تقديم أي دليل قاطع يثبت ذلك.

وكان الموتورون أتباع الإمارات، روجوا لمزاعم السيطرة على منزل وزير الداخلية واستسلامه لمليشيات الانتقالي، وهو ما نفاه الوزير بمقطع فيديو مصور، نشره "بويمن" سابقا.