قوات سعودية تنتشر لتأمين "قصر المعاشيق" ومساندة قوات الحماية الرئاسية بعدن

قالت مصادر عسكرية مطلعة "ان قوات سعودية انتشرت خلال الساعات الماضية في عدد من المواقع بمدينة عدن (جنوب اليمن) لمساندة قوات الحماية الرئاسية الحكومية ضد هجمات ميلشيات الانتقالي الاماراتي". ووفقا للمصادر "فإن وحدات عمليات خاصة سعودية تابعة للواء 64 من القوات الخاصة ومجموعة اللواء الاول المظلي السعودية انتشرت في محيط قصر المعاشيق (مقر الحكومة) وميناء ومطار عدن الدولي".



ويأتي انتشار القوات السعودية لإسناد ألوية الحرس الرئاسي الحكومية وتأمين تلك المناطق من أي هجوم متوقع لميلشيات الانتقالي الإماراتي. بحسب المصادر. واشتدت وتيرة المواجهات بين القوات الرئاسية الحكومية وميلشيات الانتقالي الإماراتي في عدد من احياء مدينة عدن خلال الساعات الماضية من مساء الجمعة، في منطقة "دار سعد" و "خور مكسر" وأطراف حي كريتر ولازالت المعارك مستمرة.

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