شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هاني بن بريك يكشف حقيقة سقوط اللواء الرابع حماية رئاسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك سقوط اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده مهران القباطي ومقره في دار سعد بالكامل فجر اليوم بيد القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي. وقال بن بريك في تغريده له قبل قليل :سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر، علما أنا لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين". Advertisements وأضاف "وقع في الأسر عددا منهم وسيتم معاملتهم معاملة كريمة، والتوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه". ولم يكشف بن بريك عن مصير قائد اللواء مهران القباطي، إلا ان مصادر أخرى قالت "أن المعسكر بكامله اصبح تحت سيطرة القوات الجنوبية وتم القبض على العشرات من افراده، فيما هرب قائده مهران القباطي الى خارج اللواء ويجري ملاحقته".بحسب مواقع تابعة للمجلس الانتقالي.

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