شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الإعلان قبل قليل عن اتفاق أولي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لوقف مواجهات عدن (ابرز البنود)..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة أن القوات الإماراتية رعت اتفاق بين طرفي القتال لتهدئة الأوضاع في مديرية كريتر بالعاصمة عدن. وأكدت المصادر أن قيادة اللواء الأول حماية رئاسية اتفقت مع قيادة معسكر عشرين التابع للانتقالي على ايقاف الاشتباكات في كريتر. Advertisements وقالت المصادر أن التهدئة تلزم كل طرف بالبقاء في موقعه لحين ترتيب الأوضاع في باقي مديريات عدن. وأشارت إلى أن القوات الإماراتية ستقوم بمراقبة التهدئة بين الطرفين.

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