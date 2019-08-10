شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...قوات عسكرية ضخمة تتمركز عند أهم خط ومدخل رئيسي إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة عن تحرك تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش الوطني صوب مداخل العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. Advertisements وذكرت المصادر" أن قوات عسكرية موالية للرئيس هادي بقيادة العميد صبري طاهر تتمركز بآليات ثقيلة في الخط الرئيسي بلحج الواصل بعدن". وأوضحت المصادر" أن هذه القوات العسكرية تمنع تعزيزات الإنتقالي من التوجه إلى عدن".

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