شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان: العمالقة يستجيبون للنداء العاجل ويتحركون بقوة ضاربة ويحذرون ..من سيقترب من قصر المعاشيق سيدفن فيه ولن يخرج ابدا وهكذا كان رد قوات الحزام الامني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استجابت قوات العمالقة لتوجيهات قائد القوات السعودية في عدن والذي حذر قيادات الحزام الامني بأن قصر المعاشيق خط احمر لا يمكن تجاوز ..واعلنت قوات العمالقة بشكل صريح ومباشر إن كل من سيقترب من قصر المعاشيق سيدفن فيه ولن يخرج ابدا.

وفي هذا السياق اعلنت ‏قيادة الوية العمالقة وقوفها ومساندتها للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

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واعلنت العمالقة في بيان مقتضب نشرته في تغريدات تابعها (مأرب برس) على حسابها الرسمي في تويتر ، رفضها لأي اعمال تخريبية فوضوية تمس المصالح العامة للحكومة الشرعية.

واكدت قيادة العمالقة انها لن تقف مكتوفة الأيدي تشاهد الدماء تسفك في عدن وسوف تتدخل لما فيه مصلحة الوطن والشرعية .

واشارت ‏قيادة الوية العمالقة الى انها ستصدر بيان تفصيلي عام وهام عن موقفها من تطورات احداث عدن والتأجيج الحاصل من قبل قوى تريد تحقيق أهداف لصالح المليشات الحوثية وتثمن فيه موقف الأشقاء في المملكه العربية السعودية.

وكان قائد القوات السعودية في العاصمة المؤقتة عدن قد بعث برسالة قوية لقيادات الجزام الامني والقيادات العليا في المجلس الانتقالي اوضح فيها ان قصر المعاشيق خط احمر وان تجاوزه سيكون كارثي بكل المقاييس.

وافهم قائد القوات السعودية في عدن قيادات الحزام الامني في اتصال هاتفي انه تلقى اوامر عليا بحماية كل من بداخل قصر المعاشيق لأنهم في حماية الملك سلمان شخصيا وان الهجوم عليهم او التفكير في اقتحام القصر يعني هجوم على القوات السعودية .

تهديدات قائد القوات العسكرية السعودية في عدن والتدخل المباشر لقوات العمالقة اتت اكلها وحققت المطلوب وتراجعت قوات الحزام الامني عن تهديداتها باقتحام قصر المعاشيق .

فقد أكدت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، ان الهدوء الحذر يسود محيط القصر الرئاسي، بعد وقوع اشتباكات خلفت خمسة قتلى واكثر من عشرين جريح.

وأوردت المصادر صورة مباشرة من داخل قصر المعاشيق للعميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية وقائد القوات السعودية المشاركة في التحالف