شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : الان خطاب هام للرئيس هادي... شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وكيل وزارة الاعلام الكاتب سام الغباري ان الرئيس هادي سيلقي اليوم خطاب هام . ولم يكشف الغباري عن الساعة التي سيلقي فيها الرئيس خطابه الذي وصفه بالهام . Advertisements ويتوقع مراقبون ان يكشف الرئيس هادي في خطابة المرتقب عن الدعم الذي تقدمه الامارات للمتمردين في عدن ، ويرجح ان يعلن الاستغناء عنها وطردها من التحالف العربي بعد كشف نواياها الخطيرة ومساعيها الرامية لتقويض الشرعية ودعم المليشيات الخارجة عن القانون

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