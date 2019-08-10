شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خبر صاعق لعيدروس الزبيدي وعائلته ..رسالة رسمية من الامارات تمنع الزبيدي من دخول أراضيها .. وهذا هو مصير عائلته المتواجدة في ابو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements فضت دولة الامارات العربة المتحدة السماح لرئيس المجلس الانتقالي الدخول الى اراضيها.

واوضحت الرسالة التي بعثتها وزارة الخارجية الاماراتية للمجلس الانتقالي إن عائلة الزبيدي ستبقي معززة مكرمة وفي ضيافة الامارات حتى تقرر هي نفسها المغادرة .

وكان وزير الشئون الخارجية الاماراتي انور قرقاش قد اتهم قيادات المجلس باللجوء الى العنف لتحقيق الانفصال والسيطرة على قصر المعاشيق لطرد الحكومة الشرعية وهو ما ترفضه الامارات.

وقال قرقاش ان العنف لا يحقق أي شيء وان الحوار السلمي هو الأغضل لكل الاطراف.

وسبق لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ان تحدث لقناة ابو ظبي التلفزيونية واعلن ان على المجلس الانتقالي الجنوبي ان يؤسس حزب سياسي اذا اراد ان يتولى حكم الحنوب.

الامر الي رفضه الزبيدي وانتقده بشدة واعتبر ان الامارات تخلت عن ابناء الجنوب لتحقيق حلمهم في اعلان دولتهم المستقلة.

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