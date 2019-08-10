شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن مبادرة عسكرية جديدة لوقف القتال في عدن وهذه أبرز بنودها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قائد كتيبة النخبة بمحور قاعدة العند عن مبادرته لإنهاء ما وصفه بنزع فتيل الأزمة الحاصلة في العاصمة المؤقتة عدن .

وقال المقدم أحمد بامدحن أن مبادرته لنزع فتيل الأزمة وانهاء النزاع والاقتتال بين الإخوة ورفقاء السلاح يبدأ بتحكيم العقل والاتفاق على هدنة مؤقتة حتى نهاية شهر ذي الحجة لكي يتمكن المواطنين في مدينة عدن من مغادرة مواقع الاقتتال والاشتباكات الدائرة في المدينة .

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واقترح المقدم بامدحن قائد كتيبة النخبة بمحور قاعدة العند في مبادرته أن يتم تسليم كافة مواقع ومؤسسات الدولة والمنشآت الهامة للمرافق الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن إلى قوات جنوبية محايدة من محور العند لحين يتم الجلوس بين الأطراف المتنازعة على طاولة حوار بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

داعياً كافة الأطراف في العاصمة المؤقتة عدن إلى الاحتكام لمنطق العقل والحكمة والعمل على الحفاظ على أروح المدنيين .

وتمنى المقدم بامدحن أن يتم الإستجابة لمبادرته من كافة الأطراف العسكرية في العاصمة عدن درءا للفتنة ولحقن الدماء الجنوبية ولمدينة عدن النماء والازدهار .