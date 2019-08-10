عــــــــاجل : تطورات عسكرية متسارعة في عدن واعنف المعارك تشتعل الان بمحيط أقوى المعسكرات التابعة للحماية الرئاسية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اشتدت حدة المعارك قبل قليل في مديرية دارسعد. ولاتزال قوة من الحزام الأمني وأمن لحج تهاجم معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في منطقة الرباط بدارسعد. ويستخدم طرفي القتال أسلحة ثقيلة ومتوسطة في المعارك.

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