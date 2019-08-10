شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير جدا....اغتيال شقيق عيدروس الزبيدي قبل قليل بطريقة مرعبة والقاتل يسلم نفسه ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مسؤول رفيع في قوات الحزام الامني ان شقيق عيدروس الزبيدي لقي مصرعه باطلاق نار من سلاح كلاشينكوف .

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان الشخص الذي وجه عدة رصاصات لشقيق عيدروس الزبيدي اعلن انه فعل ذلك لأنه هو الذي غرر بولده للقتال في جبهات الضالع حيث لقي مصرعه .

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واضاف " المواطن سلم نفسه وسلاحه وقال انه ممستعد لاي عقاب فقد انتقم لولده واشفى غليله.

وكان شقيق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ويدعى محمد قاسم الزبيدي، وهو خبير مدفعي وصاروخي. قد ظهر لأول مرة في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

والمذكور محمد الزبيدي يحمل رتبة عميد ركن ومنصبه قائد سلاح المدفعية والصواريخ لقوات الانتقالي في الضالع.