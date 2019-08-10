شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة هكذا تمت تصفية ‘‘إبراهيم الحوثي’’ وتورط شخصية بارزة في اغتياله (الاسم+تفاصيل حصرية وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر يمنية عن السبب الخفي لتصفية إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت المصادر التي تابعها إن اغتيال القيادي الحوثي يأتي ضمن مسلسل صراع الأجنحة الحوثية، الذي زادت حدته خلال الفترة الأخيرة نتيجة الخلافات المستعرة على تقاسم المال والنفوذ في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

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وأفادت مصادر، لم يتسنَّ التأكد من صحة روايتها، أن شقيق زعيم الحوثيين، وُجد مقتولًا في أحد القصور الفاخرة والمحتلة، في منطقة حدة، جنوب العاصمة صنعاء، وهو ما تكشفه صورة حصل عليها في وقت سابق. شاهد الصورة من هنـــــــــــا

لكن إعلانًا رسميًا لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء، غير المعترف بها، والتي يديرها عم زعيم المليشيات، "عبدالكريم الحوثي" أكد هذه الرواية، بإخفائه ملامح عملية التصفية وطبيعتها، مكتفيًا بإعلان اغتياله، واتهام قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، بتدبير العملية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وازدادت حدة الصراع -مؤخرًا- بين أجنحة المليشيات الحوثية نظرًا للثراء الفاحش الذي وصلت إليه الجماعة في ظل انقطاع مرتبات الموظفين وتخلي سلطات المتمردين عن مهامها في دفع المرتبات ، وارتفاع عمليات السلب والنهب تحت مسميات مختلف.