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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل ابرز قادة الجنوب العسكريين يظهر قبل قليل ويعلن في بيان هام موقفه من احداث عدن ويوجه صفعة مؤلمة للمتمردين Advertisements 2019/08/10 الساعة 01:38 ص أصدر مدير عام شرطة عام شرطة محافظة ابين العميد أبو مشعل الكازمي بياناً هاماً يتعلق بالأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

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