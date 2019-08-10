هو الثالث خلال يومين.. مقتل مواطن في مديرية ريف إب

قتل مواطن برصاص مسلح في مديرية ريف إب، شرق محافظة إب، وسط اليمن، في ثالثة حادثة قتل تشهدها المديرية خلال 48 الماضية.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن " نايف عبده الخولاني"، قتل برصاص المدعو "ح م ع ر" في خلاف شخصي نشب بينهما.



وأشارت المصادر إلى أنه تم القاء القبض على الجاني بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.



وتأتي الحادثة بعد أقل من 48 ساعة على مقتل شخصين في ذات المديرية التي تشهد ارتفاع كبير في معدل الجريمة ، مع انتشار السلاح والفوضى الأمنية



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم جنائية وانتهاكات أمنية شبة يومية، مع انتشار واسع للسلاح والعصابات المسلحة.



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