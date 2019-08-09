قفزة جديدة لـ«الدولار والسعودي» أمام الريال اليمني - أسعار الصرف

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي يوم الجمعة 9 أغسطس 2019م. أسعار العملات: شاهد أيضاً: Advertisements الشراء الدولار: 582 السعودي: 154 البيع الدولار: 586 السعودي: 155.5

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