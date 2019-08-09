شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : ضاط رفيع في الحماية الرئاسية يكشف عن آخر مستجدات الأوضاع وبشكل دقيق في عدن ( تفاصيل حصرية ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد ضابط في الحماية الرئاسة أن مطار عدن ما يزال تحت سيطرة الانقلابيين ولم يتم استعادته بعد , منوها أن معسكر بدر تم استعادته ولن يتم التفريط فيه قيد أنمله .

وأكد المصدر العسكري لـ يمن فويس دحر الانقلابيين من جبل حديد ومعسكر عشرين والعديد من المواقع المهمة في عدن , علاوة تحرير ريمي بالكامل, مشيرا أن الانقلابيون يتواجدون حاليا في جولة كالتكس والعريش والبريقة والشعب وبعص مناطق المنصورة والاشتباكات مستمرة لطردهم.

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وقال الضباط لـ يمن فويس : نحن نقاتل بقناعة حدودها الشرعية ، لكن ميليشيات بن بريك تقاتل بنَفَس مناطقي (أبين وشبوة ويافع والضالع) . مستطردا : نرفض هذه التصنيفات، فأي شخص مع الشرعية هو معنا من أي منطقة كان.

وتابع المصادر : نقاتل بأسلحة محدودة جدا ولا نمتلك ربع ما يمتلكه الانقلابيين من أسلحة دعمتهم بها الإمارات، لكن معنوياتنا وقضيتنا الشرعية هي من ستنتصر وتتقدم وتعري الانفصاليين, مشيرا إلى هناك تعزيزات كبيرة تصل الانقلابيين من خارج عدن وهي مرصودة، لكنها ستنتهي أمام إرادتنا وضرباتنا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه رفع السلاح ضد الدولة.

ونفى الضابط العسكري صحة الانباء المتداولة حق استسلام وزير الداخلية قائلا : أنا الآن في منزل الميسري ولا صحة لما يتم تداوله عن اقتحام منزله أو استسلامه وهذه إشاعات، وريمي محرر كاملا.

أكد ضابط في الحماية الرئاسة أن مطار عدن ما يزال تحت سيطرة الانقلابيين ولم يتم استعادته بعد , منوها أن معسكر بدر تم استعادته ولن يتم التفريط فيه قيد أنمله .

وأكد المصدر العسكري لـ يمن فويس دحر الانقلابيين من جبل حديد ومعسكر عشرين والعديد من المواقع المهمة في عدن , علاوة تحرير ريمي بالكامل, مشيرا أن الانقلابيون يتواجدون حاليا في جولة كالتكس والعريش والبريقة والشعب وبعص مناطق المنصورة والاشتباكات مستمرة لطردهم.

وقال الضباط لـ يمن فويس : نحن نقاتل بقناعة حدودها الشرعية ، لكن ميليشيات بن بريك تقاتل بنَفَس مناطقي (أبين وشبوة ويافع والضالع) . مستطردا : نرفض هذه التصنيفات، فأي شخص مع الشرعية هو معنا من أي منطقة كان.

وتابع المصادر : نقاتل بأسلحة محدودة جدا ولا نمتلك ربع ما يمتلكه الانقلابيين من أسلحة دعمتهم بها الإمارات، لكن معنوياتنا وقضيتنا الشرعية هي من ستنتصر وتتقدم وتعري الانفصاليين, مشيرا إلى هناك تعزيزات كبيرة تصل الانقلابيين من خارج عدن وهي مرصودة، لكنها ستنتهي أمام إرادتنا وضرباتنا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه رفع السلاح ضد الدولة.

ونفى الضابط العسكري صحة الانباء المتداولة حق استسلام وزير الداخلية قائلا : أنا الآن في منزل الميسري ولا صحة لما يتم تداوله عن اقتحام منزله أو استسلامه وهذه إشاعات، وريمي محرر كاملا.