شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. الاعلامية السعودية لجين عمران تقدم رقصة مثيرة وتغضب الجمهور "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الإعلامية لجين عمران، بمقطع فيديو، وهي تتراقص خلال إحدى الحفلات.

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ووثق المقطع لحظة رقص ” لجين ” على أنغام إحدى النغمات برفقة إحدى الحاضرات، وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الفتاة التي ترقص معها قد تكون ابنتها، وهو ما ينفيه إصرار ” لجين ” على اخفاء وجه الأخيرة وعدم إظهاره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.