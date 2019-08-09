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عدن - ياسمين التهامي - واقعة مذهلة.. ”ناسا“ تكتشف أسرة تعيش على كوكب المريخ (صورة)

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عثرت مركبة ”كيوريوسيتي روفر“ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، على ”أنثى شبيهة بالإنسان“ تجلس على سطح كوكب المريخ.

وقال المدوّن ”سكوت سي وارنغ“، إن هناك صورة مذهلة التقطتها ”ناسا كوريوسيتي روفر“ لامرأة على الكوكب الأحمر يرافقها رجل وطفل.

ويزعم وارينغ أن ”ناسا“ حذفت الصورة، لكنه تمكن لاحقًا من اكتشاف صورة مماثلة.



وقال إن المرأة كانت ترتدي رداء أخضر مفصلًا للغاية، ولديها شعر طويل حتى الكتفين ووسط رفيع، فهي شخصية أنثوية تشبه الإنسان.

وأضاف أن هناك رجلًا كان يستلقي أمامها ويرتدي ملابس خضراء أيضًا، ولديه رأس أصلع، مشيرًا إلى أن الطفل الصغير أمامهما أقل وضوحًا للعين غير المدربة، وأنه جالس وأرجله إلى الأمام وذراعه خلفه.

وقارن وارينغ الكائن بالرسم الأكثر شهرة لليوناردو دافنشي، مضيفًا: ”هذه المرأة على سطح المريخ، هي حرفيًا موناليزا المريخ“.