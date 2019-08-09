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عاجل ..قيادي اشتراكي كبير ينفجر بانفعال فوق الإمارات ومذيع " الحدث " يرتبك ويسارع لمقاطعته !

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عدن - ياسمين التهامي - طالب القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني اعرق الاحزاب السياسية اليمنية " علي الصراري " القيادة الإماراتية بالتدخل لوقف القتال المتصاعد في عدن بين قوات الحماية الرئاسية وميلشيا الحزام الأمني المواليه للإمارات .

وسارع مذيع قناة " الحدث" الى تدارك اندفاع " الصراري " الى تحميل الإمارات مسئولية ما يحدث في عدن باعتبارها الدولة التي تمول الميلشيا التي تقوم بانقلاب ضد الشرعية  بمقاطعة الاخير بالقول " انت تقصد ان الامارات يمكن ان تلعب دور في التوصل لتهدئة لانها عضوا في التحالف العربي وليست طرف في القتال المتصاعد بعدن" .

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وكان الصراري اتهم في وقت سابق ما يسمي ب" المجلس الانتقالي الجنوبي " المدعوم من الإمارات بالسعي الى تحقيق هدف استراتيجي لاعلاقة له بقضية استقلال الجنوب التي تتصدر شعاراته وتصريحات قياداته ومبرراته لافتعال العنف في عدن.

واعتبر الصراري في تصريحات لقناة " الحدث " أن المجلس الانتقالي يهدف الى اسقاط الدولة التي يحاول التحالف العربي استعادة مؤسساتها كاملة معتبرا أن ما يحدث في عدن مفتعل من قبل ميلشيا " الانتقالي " .

وكشف الصراري عن وساطات طارئة لوقف المواجهات في عدن.

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