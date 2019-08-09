شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قيادي اشتراكي كبير ينفجر بانفعال فوق الإمارات ومذيع " الحدث " يرتبك ويسارع لمقاطعته ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طالب القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني اعرق الاحزاب السياسية اليمنية " علي الصراري " القيادة الإماراتية بالتدخل لوقف القتال المتصاعد في عدن بين قوات الحماية الرئاسية وميلشيا الحزام الأمني المواليه للإمارات .
وسارع مذيع قناة " الحدث" السعودية الى تدارك اندفاع " الصراري " الى تحميل الإمارات مسئولية ما يحدث في عدن باعتبارها الدولة التي تمول الميلشيا التي تقوم بانقلاب ضد الشرعية بمقاطعة الاخير بالقول " انت تقصد ان الامارات يمكن ان تلعب دور في التوصل لتهدئة لانها عضوا في التحالف العربي وليست طرف في القتال المتصاعد بعدن" .
وكان الصراري اتهم في وقت سابق ما يسمي ب" المجلس الانتقالي الجنوبي " المدعوم من الإمارات بالسعي الى تحقيق هدف استراتيجي لاعلاقة له بقضية استقلال الجنوب التي تتصدر شعاراته وتصريحات قياداته ومبرراته لافتعال العنف في عدن.
واعتبر الصراري في تصريحات لقناة " الحدث " أن المجلس الانتقالي يهدف الى اسقاط الدولة التي يحاول التحالف العربي استعادة مؤسساتها كاملة معتبرا أن ما يحدث في عدن مفتعل من قبل ميلشيا " الانتقالي " .
وكشف الصراري عن وساطات طارئة لوقف المواجهات في عدن.
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