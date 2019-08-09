شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..اعلان مفاجيء من وزارة الداخلية موجه لكافة سكان عدن ووكالة روتيرز تكشف عدد القتلي المدنيين ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طالبت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الشرعية في اعلان مفاجيء لها كافة المواطنين في مدينة عدن بالتزام البقاء في منازلهم وعدم الخروج لتجنب التعرض لاي اذي جراء تصاعد المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية وميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات .
واوردت وكالة رويترز قبل قليل ان ثمانية اشخاص من المدنيين قتلوا في الاشتباكات المتصاعدة بعدن.
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