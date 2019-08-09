شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : مليشيا الحوثي تداهم منازل في قرية سليم وحمان وتختطف أشخاص بينهم اطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت مليشيا الحوثي عدد من منازل المواطنين بقرية سليم مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع (245 كم) جنوب العاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي لليمني الجديد: أن الحوثيين داهموا منازل المواطنين واعتقلوا عدد من أبناء القرية وقاموا بتكسير أبواب المنازل وسرقة بعض الأشياء الثمينة في المنازل التي لم يكن يتواجد فيها السكان.

وأشار المصدر :إن عدد من نساء القرية تعرضن للضرب بأعقاب البنادق والتهديد بالقتل واطلاق الرصاص في الهواء وإرعاب الأطفال والاعتداء على النساء بأعقاب البنادق وترويع الأطفال. وأضاف أن منزل علي مسعد الاهنومي تعرض للنهب من قبل الحوثيين حيث نهبوا أموال وذهب وجوالات وسلاح ووثائق وصور خاصه بالنساء، حيث تسللوا للمنزل في ساعات متأخرة من الليل.

وتعرض منزل المواطن عبدالله الكردي البسيسي لقذيفة هاون أدت إصابة زوجة علي عبدالله الكردي والطفلة مريم زاهد علي الكردي.

كما اختطفت المليشيات الحوثية عدد من أبناء القرية وهم: - وائل حمود 29 عاماً - محمد أحمد محمد 13عاماً - بكر صالح 35 عاماً - رياض قاسم صالح 32 عاماً - شائف صالح الحاج 34 عاماً. - أحمد علي مسعد الاهنومي 35 عاماً. -الطفل ابراهيم مسعد علي الاهنومي 16 عاما -صالح احمد محمد الجبري وإطلاق الرصاص على ارجلة والبالغ30 عاما -الطفل محمد احمد الجبري 12 سنة -محسن محمد الجبري 40 عاما