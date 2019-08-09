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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تكشف تفاصيل جديدة عن تصفية شقيق زعيم الحوثيين ومن قتل بجانبه ومن يقف وراء العملية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة "الميادين" التابعة لحزب الله اللبناني، عن مصادر حوثية، قولها إن أجهزة أمن الحوثي، كشفت ما أسمتها "الخلية التي تقف وراء اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي"، والقيادي أحمد حسين البدر، الذي قتل إلى جانبه.
وأضافت المصادر، أن جماعة الحوثي تمكنت من توقيف 80 بالمائة من أعضاء الخلية، وأنهم حاليا قيد التحقيق.
كما أضافت المصادر، أن الخلية المنفذة تابعة للاستخبارات السعودية، وأن عملية الاغتيال تمت بإشراف قيادي من النظام السابق، دون أن تكشف هويته.
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