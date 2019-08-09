شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حالة الطوارئ في صنعاء .. والكشف عن مكان اغتيال ‘‘إبراهيم الحوثي’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحوثي الارهابية فرضت حالة الطوارئ في بجميع مديريات العاصمة في أعقاب مصرع المدعو "إبراهيم بدر الدين الحوثي" شقيق زعيم المليشيا. وقالت المصادر أن الحوثي قتل في أحد مداخل العاصمة صنعاء بكمين مسلح. وكانت مليشيا الحوثي، اعلنت صباح اليوم عن اغتيال شقيق زعيم المليشيا في عملية لم تكشف تفاصيلها بعد. واعتبر مراقبون أن مليشيا الحوثي قادمة على فصل جديد من التصفيات الحوثية البينية، والتي انطلقت شرارتها الاولى من عقر دار قائدها عبدالملك الحوثي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان حالة الطوارئ في صنعاء .. والكشف عن مكان اغتيال ‘‘إبراهيم الحوثي’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.