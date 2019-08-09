شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يعلن رسميا موقفة من الرئيس هادي "ماذا قال؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الإقرار بالشرعية، مؤكداً على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى التمييز بينها وبين "من ركب الشرعية"- حسب وصفه.

وقال الشيخ هاني بن بريك، في تويتر: "نحن نفرق بين شرعية هادي وبين من ركب هذه الشرعية الذي جعل منها غطاءً لمخططات قطر لإفشال التحالف".

مضيفاً: "حتى الآن قطر ناجحة، ولكنها ستكسر بالجنوب العربي الصامد".

وقال ابن بريك، إن الجبهات متوقفة منذ أربع سنوات، بينما يتم العمل على تعزيز القوات وزرع الخلايا في الجنوب "أربع سنوات وجبهاتهم متوقفة بتخطيط قطري والعمل على تعزيز قوتهم في الجنوب وزرع خلايا الإرهاب في الجنوب".